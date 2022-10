Vienna Capitals zu stark für die Pioneers

Die Pioneers Vorarlberg mussten sich trotz ansprechender Leistung zu Hause den Vienna Capitals 2:4 geschlagen geben.

Nach zuletzt zwei klaren Niederlagen ging es für die Pioneers Vorarlberg am heutigen Sonntag ausgerechnet gegen die formstarken Vienna Capitals, die zuletzt vier Siege in Folge feiern konnten. Im Spiel waren es jedoch die Hausherren, die den besseren Start erwischten. Sandhu brachte die Vorarlberger mit einem abgefälschten Schuss im ersten Powerplay der Partie früh mit 1:0 in Führung (7.). Doch die Capitals schlugen nur vier Minuten später, ebenfalls im Powerplay, durch Rotter zurück. In einem ausgeglichenen ersten Drittel gab es ansonsten wenige Highlights - sowohl Caffi als auch Steen ließen keine weiteren Treffer zu.