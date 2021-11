Vielversprechender Auftakt endet mit erneuter Absage

Buch. Auch heuer können keine Krippenwerke im Gemeindesaal gezeigt werden.

Bei der Jahreshauptversammlung am 5. November zeigten sich die Verantwortlichen des rührigen Krippenvereins noch optimistisch. Einerseits erhielt Obmann Hermann Heidegger das silberne Ehrenzeichen des Vereins für seine Verdienste und andererseits hatten die Ehrenamtlichen große Vorhaben nach einer stark ausgedünnten Vorjahressaison. Fix eingeplant war heuer die zweitätige Ausstellung am dritten Adventwochenende, zumal die zu Schulbeginn gestarteten Krippenkurse eine hohe Auslastung aufwiesen. „Der Auftakt in die Krippenbausaison war vielversprechend“, merkt Schriftführerin Carina Janz an. 25 Schmuckstücke in den unterschiedlichen Stilrichtungen hätten bei der Ausstellung in der Kleingemeinde bewundert werden können. Bevor der Lockdown kam, konzentrierte sich das Geschehen bereits auf die finalen Arbeiten.