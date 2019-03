Vielen Dank!!

Nachdem wir am Faschingsdienstag beim Kehraus in Lochau und beim „Heimkehraus der Hörbranzer Faschingsgilde“ im s´Sannwald den Fasching verabschiedet haben, möchten wir nun „DANKE“ sagen.

Der Hörbranzer Fasching ist ein Zusammenspiel zwischen Raubrittern, Schalmaien, Kindergarde und dem jeweiligen Prinzenpaar mit seinem Gefolge und wird jedes Jahr neu gewürfelt. Als eines Abends eine Abordnung der Raubritter vor unserer Haustür stand, fühlten wir uns geehrt, überrascht aber auch leicht überfordert. Nach vielen Antworten auf unsere Fragen und einer schlaflosen Nacht, die wir uns als Bedenkzeit erbeten hatten, stimmten wir dem Abenteuer Prinzessin Angelika und Prinz Andreas zu und haben diesen Entschluss auch nie bereut. Schon vor dem 11.11 überlegten wir uns, wer in unser Gefolge soll, welches Thema vielleicht zu uns passt und was wir auf der Bühne aufführen könnten. Am 11.11 warteten wir nervös aber auch freudig hinter der Bühne auf unseren Auftritt. Als wir dann aus dem Turm ins Scheinwerferlicht traten, waren wir erleichtert und froh, wie herzlich wir empfangen wurden. Kurz danach nahm der 43. Fasching in Hörbranz, „unser Fasching 2018/2019“, seinen Anfang. Bis Jänner wurden bei den Gefolgetreffen Kostüme entworfen, die Choreografie ausgedacht und einstudiert sowie der Ablauf auf den jeweiligen Bühnen besprochen. So konnten wir gut vorbereitet, aber natürlich noch immer gespannt unserem ersten offiziellen Auftritt entgegenfiebern und so den Hörbranzer Fasching mitgestalten. Wir sind stolz, dass wir dabei sein und ein bisschen Hörbranzer Geschichte mitschreiben durften.