Vielen Dank Elisabeth und Anton!!!

Bäckerei- und Konditoreitradition in Hörbranz ging zu Ende

Mit einem Riesenandrang in den letzten Tagen verabschiedeten sich die vielen treuen Kunden vom Bäckerehepaar Elisabeth und Anton Fink in der Ziegelbachstraße. Zum letzten Mal wurden frische Backwaren, Kuchen und die bekannten gefüllten Laugenbrezel über die Theke gereicht. Am Sonntag, den 30.05.2018 um 18.00 Uhr war es dann so weit und eine große Hörbranzer Erfolgsgeschichte ging mit einem lachenden, aber auch mit vielen weinenden Augen zu Ende. Aus diesem Anlass überbrachte Bürgermeister Andreas Kresser den Dank der Hörbranzer Gemeinde, begleitet von Vizebürgermeister Stefan Fischnaller und zahlreichen Gemeindevertretern. Jahrelang war das Cafe Fink eine wichtige Institution im Leiblachtaler Leben. Beim leckeren Frühstück, bei der Vormittagsjause, beim Mittagssnack, am Nachmittag zu Kuchen und Kaffee, als regionaler Nahversorger für Brot und Gebäck, als Lieferant für Lebensmittelmärkte, Hotel und Gasthäuser und als Unterstützer vieler Leiblachtaler Vereine waren Elisabeth und Anton Fink fast schon rund um die Uhr sieben Tage in der Woche verlässlich im Einsatz. Unzählige Geburtstage, Geburten, Erstkommunionen und Feiern wurden von Elisabeth und Anton in ihrem Kaffee ausgerichtet und begleitet. Viele Geschäfte und Verhandlungen wurden an den bequemen Tischen abgeschlossen. Die freundliche und persönliche Art der beiden, auch dass sie immer ein offenes Ohr für alle hatten, machten das Cafe Fink zu einem besonderen Ort der Begegnungen, dass sicher vielen in langer und bester Erinnerung bleibt. Musikalisch unterstützte, auf Grund der aktuellen Einschränkungen, ein kleiner Teil des Hörbranzer Musikvereins die Verabschiedung. Auch Bernhard Sigg dankte, stellvertretend für alle Vereine, dem neuen Pensionistenpaar. Auch Sigg betonte, dass bei Elisabeth und Anton Fink oft der finanzielle Aspekt in den Hintergrund gerückt wurde, wenn es galt Vereine und Veranstaltungen zu unterstützen.