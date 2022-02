Viele Toptransfers aller 16 Klubs in der 2. Liga

Aufrüsten und Kosten was es wolle war in der Österreichischen 2. Liga in der Winterübertrittszeit angesagt.

Fußball, die Transfers aller Klubs in der 2. Liga in der Winterübertrittszeit 2021/2022 inklusive Ergebnis vom Herbst 2021

2. Liga

SC Austria Lustenau

Tabellenplatz/Spiele/Punkte: 1./16./38.

Zu: Anderson (Altach)

Ab: keine

Trainer: Markus Mader (bisher)

FC Liefering

Tabellenplatz/Spiele/Punkte: 2./16./35.

Zu:

Ab: Samuel Major (Admira Wacker)

Trainer: Rene Aufhauser (bisher)

FAC Wien

Tabellenplatz/Spiele/Punkte: 3./16./31.

Zu: Marcus Maier (Admira Wacker), Deniz Pehlivan (Mainz 05), Amar Kvakic (Metalist/Ukraine)

Ab: David Strmsek, Manuel Holzmann (beide Neusiedl am See), Sebastian Zettl (Gleisdorf), Jakub Krepelka (Wr. Neustadt), Tolga Günes (Steyr)

Trainer: Mitja Mörec (bisher)

SKU Amstetten

Tabellenplatz/Spiele/Punkte: 4./16./30.

Zu: Stefan Feiertag (Young Violets Austria Wien), Mario Vojkovic (Istra/Cro), Sefik Abali (Göztepe/Türkei), Bojan Mustecic (Vorwärts Steyr)

Ab: Daniel Scharner (Wr. Sportklub), Sefik Abali (Ned)

Trainer: Jochen Fallmann (bisher)

FC BW Linz

Tabellenplatz/Spiele/Punkte: 5./16./29.

Zu:Fally Mayulu (vereinslos), Christoph Schösswendter (Admira Wacker), Fabian Neumayr (Seekirchen), Paul Mensah (Botosani/Rumänien), Stefan Milojevic (Stadl-Paura), Armin Sarcevic (FC Wels)

Ab:Filip Borsos (Wr. Neustadt), Stefano Surdanovic (Admira Wacker), Toni Mestrovic (Deutschlandsberg), Amar Beslagic (Donau Linz)

Trainer: Gerald Scheiblehner (bisher)

SV Lafnitz

Tabellenplatz/Spiele/Punkte: 6./16./28.

Zu: Michael John Lema (Hartberg), Christoph Halper (St. Pölten)

Ab: Mario Kröpfl (Hartberg), Leon Koller (Gleinstätten), Sascha Stocker (Fürstenfeld), Patrick Bürger (Pinkafeld)

Trainer: Philipp Semlic (bisher)

Grazer AK

Tabellenplatz//Spiele/Punkte: 7./16./24.

Zu: Felix Köchl (Wacker Innsbruck), Paul Friedrich Koller (Admira Wacker), Asemota (Kalsdorf)

Ab: Josef Weberbauer (Ried), Filip Smoljan (Kalsdorf), Lukas Alterdinger (Grödig), Stefan Kammerhofer (Lebring)

Trainer: Gernot Messner (bisher)

FC Wacker Innsbruck

Tabellenplatz/Spiele/Punkte: 8./16./24.

Zu: Noah Lederer (Traiskirchen), Fabio Markelic, Julian Buchta (beide Austria Klagenfurt), Felix Mandl (FC Juniors OÖ), Tizian Scharner (eigene II. Kampfmannschaft), Jong Min Seo (Dynamo Dresden), Dennis Grote (RW Essen)

Ab: Lukas Fridrikas (Austria Klagenfurt), Okan Aydin (Hartberg), Felix Köchl (GAK), Stefan Hager (?), Stefan Meusburger (?), Lukas Hupfauf (?), Stefan Pribanovic (?)

Trainer: Michael Oenning (neu)

SKN St. Pölten

Tabellenplatz/Spiele/Punkte: 9./16./21.

Zu: Yacouba Silue (Elfenbeinküste), Niklas Streimelweger (Neusiedl am See), Kevin Monzialo (Lugano)

Ab: Deni Alar (Vienna), Marcel Tanzmayr (?), Christoph Riegler (Altach), Fabian Steininger (Bruck/Leitha), Daniel Drescher (Elektra)

Trainer: Stephan Helm (bisher)

Kapfenberger SV

Tabellenplatz/Spiele/Punkte: 10./16./17.

Zu: Lukas Walchhütter (Sturm Graz II), Nemanja Zikic (Wals/Grünau), Marko Iharos (Cro), Meletios Miskovic (Reichenau)

Ab: Paul Sarac (Kalsdorf), Alexander Steinlechner (Stripfing), Mario Cetina (Leoben)

Trainer: Vladimir Petrovic (bisher)

SK Rapid Wien II

Tabellenplatz/Spiele/Punkte: 11./16./16.

Zu: Nicolas Bajilicz (1. FC Köln), Rene Kriwak (Wr. Sportklub), Mücahit Ibrahimoglu, Felix Nachbagauer, Vincze (alle eigene U-18-Mannschaft)

Ab: keine

Trainer: Stefan Kulovits (neu)

SV Horn

Tabellenplatz/Spiele/Punkte: 12./15./15.

Zu: Albin Gashi (Kukesi/Albanien), Okan Yilmaz (Menemenspor/Türkei), Martin Majnovics (Zalaegerszegi/Hun)

Ab: Sebastian Gressl (Siegendorf), Mohamed Camara (?), Philipp Eichberger (Draßburg), Izaiah Jennings (?), Philipp Breit (Ita), Dzezahir Ismajli (?)

Trainer: Rolf Landerl (bisher)

Young Violets Austria Wien

Tabellenplatz/Spiele/Punkte: 13./16./13.

Zu: Lorenzo Coco (Ried)

Ab:

Trainer: Harald Suchard (bisher)

FC Mohren Dornbirn

Tabellenplatz/Spiele/Punkte:14./16./12.

Zu: Amir Abdijanovic, Mario Stefel (beide Altach), Patrik Mijic (Sesvete), Berk Cetin (Turgutluspor/Tür), Noah Awasi (Virton/Bel)

Ab: Felix Gurschler (Rotenberg), Anderson (Austria Lustenau), Anes Omerovic (Vaduz), Yann Kasai (?)

Trainer: Muhammed Akagündüz (neu)

FC Juniors OÖ

Tabellenplatz/Spiele/Punkte: 15./16./10.

Zu: Marco Kadlec (Admira Wacker), Dino Kovacevic (Oedt), Enrique Wild (LASK Linz)

Ab: Andy Josue Reyes Vado (Costa Rica), In Pyo Oh (Südkorea)

Trainer: Manuel Takacs (bisher)

SK Vorwärts Steyr

Tabellenplatz/Spiele/Punkte: 16./15./9.

Zu: Christopher Kröhn (Mauerwerk), Tolga Günes (FAC Wien), Oguzhan Sivrikaya (Mühlbach), Julian Turi (Ried), Can Alak (Zirl), Luca Mayr-Fälten (Tomenta/USA)

Ab: Ivan Sarcevic (?), Josip Martinovic (St. Peter/Au), Philipp Aiblinger (Dietach), David Paz (Hertha Wels), Daniel Bilic (St. Valentin), Ikwuemesi Chukwubuikem (?), Aleksander Demonjic (?)