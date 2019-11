„Viele Schülerinnen schämen sich“

Lina Goldner (16) hat als Schulsprecherin dafür gesorgt, dass die Menstruation an ihrer Schule thematisiert wird und auch, dass jede Schülerin kostenlosen Zugang zu Tampons und Binden hat.

Viele, besonders junge Schülerinnen, schämen sich, wenn sie ihre Tage haben und möglicherweise unvorbereitet in die Schule kommen“, erklärt Lina im Gespräch mit WANN & WO. Dem wollte sie Abhilfe schaffen. Als sie im vergangenen Jahr zum ersten Mal als Schulsprecherin des BG Feldkirch kandidierte, setzte sie sich dafür ein, dass in den sechs WCs der Schule kostenlose Damenhygieneartikel vorhanden sind. „Nachdem ich dann gewählt wurde, habe ich das Projekt in die Tat umgesetzt“, erzählt Lina weiter. Mit Geld, das die Schülervertretung aus einem Schulfest übrig hatte, ging sie los und kaufte Aufbewahrungsboxen, Binden und Tampons in verschiedenen Größen. Wenige Zeit später befanden sich die sechs schwarzen Boxen gefüllt in den Mädchenklos der Schule und werden seitdem von den Mädchen im Alter zwischen elf und 19 Jahren genützt. „Die Periode darf einfach kein Tabuthema mehr sein“, ist sich Lina sicher.