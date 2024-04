Viele helfende Hände für die Umwelt

Über 130 Personen nahmen am Samstag den 13.04.2024 an der See- und Fluruferreinigung 2024 in Hörbranz teil und leisteten mit ihrem freiwilligen Engagement bei Traumwetter einen wichtigen Beitrag für den Umweltschutz in der Gemeinde. Nach der Aufteilung beim Feuerwehrhaus durch Daniel Schwark machten sich die Gruppen mit Kübeln, Greifzangen und Müllsäcken auf den Weg, um den angesammelten Müll der letzten Zeit einzusammeln und der fachgerechten Entsorgung zuzuführen. Dabei wurden an diesem Samstagvormittag wieder Wege, Uferbereiche und Wiesen an Bächen und am Bodenseeufer gereinigt. Bei diesem wertvollen Beitrag setzen die „Umweltschützer“ ihre Freizeit ehrenamtlich für die Allgemeinheit ein und sorgen mit, dass ein Naturjuwel geschützt und erhalten bleibt. Gerade der Seeuferbereich ist für viele eine Erholungsoase und wird zur Entspannung, zum Sport, zur Abkühlung oder zur Geselligkeit genutzt. Aber auch für die Sicherheit der Einheimischen und Gäste setzen sich die Freiwilligen ein. So werden unter anderem Scherben, aufgerissene Dosen, Spritzen und viele weitere Gegenstände eingesammelt, von denen eine beträchtliche Verletzungsgefahr ausgehen kann.