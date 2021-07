Viele faustdicke Sensationen mit Torflut zum Auftakt im VFV-Cup

41 von insgesamt 45 Aufsteiger in die zweite Runde vom heimischen Pokalbewerb stehen fest. Alle Ergebnisse mit Torschützen im Überblick.

Mit großen Überraschungen verlief der Auftakt am ersten Spieltag des 46. Uniqa VFV Cup. 41 von 45 Aufsteigern stehen schon fest, ein Quartett wird noch gesucht. Hochmontafon 1b (5. LK Oberland) warf Hohenweiler (1. LK) mit 7:6 im Elferschießen schon aus dem Bewerb. Erst der 18. (!) Strafstoß entschied die Erstrundenpartie zugunsten der zweiten Garnitur von Hochmontafon. Alle Landesligaklubs schafften den Aufstieg in die zweite Runde. Riefensberg erzielte das 4:3-Siegtor erst in der Nachspielzeit. Richtig viel Mühe hatte auch Hatlerdorf bei der zweiten Garnitur in Fußach (2. LK). Eren Met traf per Elfmeter in der Nachspielzeit. In seinem Debüt wurde Hatlerdorf Coach Goran Milosavljevic schon nach 24 Minuten wegen Beleidigung ausgeschlossen. In Runde zwei kommt es zum Duell der Einser und Zweier-Garnitur von SV Gaißau.V