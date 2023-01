Viele Angebote, aber am Ende wurde es Höchst

Standardspezialist entschied sich für den Klub im Rheindelta.

Sein Vater Alexander Schwärzler (50) wird neuer Trainer in Fußach. Sohn Martin Schwärzler (28) zieht es nach dreieinhalb Jahren von seinem Stammklub Bizau weg nach Höchst. Somit werden Vater und Sohn im Hause Schwärzler im Frühjahr in der Vorarlbergliga, bei beiden Klubs im Rheindelta nur wenige Kilometer entfernt, neue Aufgaben übernehmen. Vor allem Standardspezialist Martin Schwärzler hatte eine Vielzahl an Angeboten aus der Eliteliga und der Vorarlbergliga und entschied sich dann für den Tabellenachten Höchst.