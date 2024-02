Viel Vorbereitung für Theaterklassiker

Buch. Herausforderungen zur dreiwöchigen Spielsaison. Auch Ostern spielt dabei eine Rolle.

Schon im Spätherbst 2023 haben die Planungen für die neue Bühnenproduktion des Theaters in Buch begonnen. Für die Theaterkultur in der Berggemeinde grundsätzlich kein Neuland. Heuer ist allerdings der zeitliche Spielraum für die Probenarbeit wesentlich kleiner, da aufgrund des frühen Osterfestes und der letzten Vorstellung – traditionell am Palmsonntag – die Premiere bereits am 9. März im Kalender steht. Während im Hintergrund an den Dienstplänen und Erfordernissen (Eintritt, Wirtschaftsbereich, Maske, Technik udgl.) gearbeitet wird, stehen für die Darstellerinnen und Darsteller schon die finalen Proben zur Komödie „Geld wie Heu“ an. „Die diesjährige Produktion zählt durchaus zur heiteren Königsdisziplin“, weiß Obmann Gerhard Stofleth mit Blick auf die dynamische Verwechslungskomik im Stück.