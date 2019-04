Startrainer Krüger und Weltmeisterin im Sportsymposium Bodensee

Das Sportsymposium Bodensee, veranstaltet vom Olympiazentrum Vorarlberg in Partnerschaft mit dem Landessportverband Baden Württemberg bot ein abwechslungsreiches und reichhaltiges Programm

– in nachhaltiger Erinnerung wird die Keynote von Ralph Krueger bleiben. Mehr als 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten gebannt den Ausführungen der wohl charismatischsten Persönlichkeit, die jemals in Vorarlberg als Trainer tätig war. Der ehemalige Coach der VEU Feldkirch, mit der er 1998 die European Hockey League gewann, und aktuelle Chairman des FC Southampton leitete aus seinen Karrierestationen die Prinzipien für seinen “winning lifestyle as a coach” ab.