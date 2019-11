Viel Eigeninitiative beim Klosamarkt

Buch. Markttag am Dorfplatz läutet Adventszeit ein.

Seit über 20 Jahren schaffen es die Bucher ihren auf einer Anhöhe gelegenen Dorfplatz als Marktmeile zu präsentieren. Dafür ziehen in der Kleingemeinde gleich mehrere Vereine und Privatpersonen an einem Strang. Diesmal gibt sich über ein Dutzend Standbetreiber ein Stelldichein beim Markt am Samstag, den 30. November. „Auch bei kleinen Strukturen gibt es eine enorme Gestaltungskraft“, stellt Hauptkoordinator Bertram Martin fest. Selbstgemachtes und regionale Erzeugnisse stehen beim familiären Markt jedenfalls wieder im Fokus. Kulinarische Klassiker servieren die Mitglieder des örtlichen Kameradschaftsbundes, die zeitgleich auch den Auf- und Abbau der Infrastruktur direkt am Dorfplatz meistern. Längst hat die „Markt – Suppe“ des Musikvereins auch Tradition, während ein Ensemble auf die vorweihnachtliche Zeit einstimmt.