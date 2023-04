Viel Applaus und Standing Ovations für die Rankler Sänger

Modernes, abwechslungsreiches Frühjahrskonzert des Liederkranz Rankweil mit begeistertem Publikum

RANKWEIL. Das Echo und das Feedback von allen Aktiven und den begeisterten vielen Zuschauern war überwältigend. Der Männerchor Rankweil veranstaltete im sehr gut besuchten Rankweiler Vinomnasaal sein traditionelles Frühjahrskonzert mit dem Motto „An Tagen wie diesen“. Es war dies das zweite Konzert mit dem jungen Chorleiter Lukas Breuss. Er hat es wieder ausgezeichnet verstanden, alle Sänger mit einem abwechslungsreichen Programm für den Auftritt zu begeistern und bestens vorzubereiten. Der Obmann des Rankweiler Musikverein, Harald Regensburger, führte als Moderator das Publikum, den Männerchor, die Solisten Ingold Breuss am Klavier, Markus Zeisler am Schlagzeug und Xylophon, das sehr talentierte Terzett „Amiche Cantano“ mit Janine Manser, Noelle Popovic und Viktorija Idzanovic mit witzigen und geistreichen Kommentaren durch die bunte Vielfalt der weltweiten Musikszene. Dem hoffnungsvollen bärenstarken Trio Manser, Popovic und Idzanovic gehört die musikalische Zukunft. In der Musikschule Rankweil-Vorderland bekommen die drei jungen Frauen die bestmögliche Ausbildung und werden dementsprechend auch gefördert. Spätestens mit dem auf eine andere Art und Weise vorgetragenen Welthit „Live is Life“ von der Gruppe Opus waren die Besucher schier aus dem Häuschen. In den Reihen des Männergesangsverein Liederkranz Rankweil sind unter den etwa vierzig aktiven Mitgliedern auch bekannte Gesichter in der Rankweiler Wirtschaftsbranche anzutreffen. So sind beispielsweise Wolfgang Loretz, Jürgen Nesensohn, Erhard Hafner, Franz Schäfer, Erich Schmied, Karlheinz Würbel, Hannes Schnetzer oder Hans Frick um nur einige zu nennen, vorbildlich als Sänger im Männerchor Rankweil seit vielen Jahren mit an Bord. Nach drei Zugaben endete das Konzert, das von Chorleiter Lukas Breuss zusammengestellt und hervorragend geleitet worden war. Das begeisterte Publikum, darunter auch Rankweil Gemeinderat Helmut Jenny mit Gattin Waltraud und Pfarrer Walter Juen, bedankte sich mit minutenlangem Applaus für den wunderschönen und sehr unterhaltsamen Abend.VN-TK