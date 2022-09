Viel Applaus, Standing Ovations für Duo Sunshine

Der Rankweiler Markus Linder und Maria Neuschmid aus Gurtis wussten bei der Premiere mit dem neuen Kabarett-Programm zu überzeugen.

RANKWEIL. Nach dem erfolgreichen Programm vom Rankweiler Sommer mit dem Highlight Filme unter Sternen begann die Herbstsaison im Rankweiler Alten Kino mit einem Megaevent. „Mit einer großen Freude und viel Optimismus dürfen wir mit einer Premiere in die Saison starten. Es hat schon gute Tradition das bekannte Kabarettisten in unserer Spielstätte ihr neues Programm vorstellen. Das Alte Kino soll ein Ort der Begegnung, Dialog, Nachdenken, Austausch und Lachen sein und dafür braucht es vor allem ein treues Publikum“, eröffnete Neo- Altes Kino Rankweil Geschäftsführerin Katharina Galehr die Veranstaltung. Die Premiere vom Kabarett-Stück Duo Sunshine im Alten Kino Rankweil ging vor ausverkauftem Haus über die Bühne. Dabei präsentierten der Rankweiler Markus Linder und Maria Neuschmid auf der Bühne ein zweistündiges Spitzenprogramm. Die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten und mussten ihr Kommen nicht bereuen. Kabarettist, Moderator, Schauspieler und Blues-Musiker Markus Linder trat erstmals zusammen mit Maria Neuschmied aus Gurtis auf und wussten mehr als zu überzeugen. Beide Berufs-Kabarettisten sind seit vielen Jahrzehnten eine Größe in der Vorarlberger Schauspiel-Bühne. Das neue Musiker-Duo Sunshine, alias Jimmy und Su war 40 Jahre eine erfolgreiche Unterhaltungsband auf Landesebene. Mit Witz, Humor und musikalischen Highlights konnten sie die Menschen in der Vergangenheit begeistern. Im Theaterstück sind aber die beiden mehr oder weniger auf dem Abstellgleis und kämpfen um Auftritte. Ein Auftritt beim Freund Hugo an seinem 70. Geburtstag lässt das Duo wieder hoffen und da legen sich Jimmy und Su ganz besonders nochmals ins Zeug. Am Schluss gab es für das Duo Sunshine von den Gästen im Alten Kino minutenlanger Applaus und Standing Ovations und zwei Zugaben. Gesehen wurden bei der ersten Aufführung im Alten Kino Rankweil die Kabaratisten Stefan Vögel, Anna Gross, Markus Lins, Manfred Kräutler und Christian Mair alias Oma Lilli sowie Architekt Wolfgang Mähr und Veronika Ess.VN-TK