Video: So läuft es in einem OP-Saal ab

Med Konkret sorgte für spannende Einblicke in das OP-Zentrum am LKH Feldkirch. Sie haben den Vortrag verpasst? Jetzt online nachsehen!

Eine Operation, und sei sie noch so lebenswichtig, kann Angst auslösen. Ein virtueller Exkurs durch die OP-Spange am LKH Feldkirch und die mit einer Operation verbundenen strikten Abläufe sollten dazu beitragen, Ängste auszuräumen. „Es ist wie bei einer Flugreise. Sie checken ein und dann wieder aus“, fasste Primar Wolfgang Hofmann zusammen. Dazwischen liegen penibel genau einzuhaltende Vorgaben. Jede in einem OP-Saal tätige Berufsgruppe arbeitet nach einem genauen Schema, dessen Herzstück eine Checkliste ist, die im Sinne der Patientensicherheit vor, während und nach einem Eingriff gründlich abgearbeitet werden muss.