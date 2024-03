Video: Jugendliche randalierten in der Mittelschule Rankweil Ost und filmten sich dabei

"Du machst einen, ich mach’ einen"

Mehrere Jungen sind auf den Videos zu sehen und zu hören. Sie lachen, während sie Stühle auf einen Haufen werfen und gegen Computer-Bildschirme treten und schlagen. Sie werfen auch Geräte auf den Boden. "Jungs, das ist einer zu viel für mich, ich gehe", meint einer der jungen Männer schließlich. Die Jugendlichen sticheln sich auch gegenseitig an, Computer zu beschädigen: "Du machst einen, ich mach’ einen", heißt es etwa an einer Stelle.

Videos kursieren im Netz

Video: So randalierten Jugendliche im Computerraum

VOL.AT-Leser zeigt sich besorgt

Polizei: Jugendliche stiegen durch Fenster ein

Fabian Marchetti von der LPD Vorarlberg bestätigt gegenüber VOL.AT den Vorfall. Es handle sich um zwei 14-jährige, die bereits amtsbekannt sind. "Sie sind den Kollegen in Rankweil aus der Vergangenheit bereits bekannt." Sie seien in der Nacht vom 2. auf den 3. März durch ein offenes Fenster in die Mittelschule eingestiegen. "Dort wurde offenbar vergessen, ein Fenster zu schließen", sagt Marchetti.