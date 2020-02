Video: Frau spielt Violine, während Hirn-OP

Eine Patientin spielt Geige, während Chirurgen einen Tumor aus ihrem Gehirn entfernen. Der neuartige Ansatz wurde verfolgt, um sicherzustellen, dass wichtige Bereiche des Gehirns der Geigerin erhalten bleiben.

"Wir wussten, wie wichtig die Geige für Dagmar ist, daher war es wichtig, dass wir die Funktion in den empfindlichen Bereichen ihres Gehirns erhalten, die für ihr Spiel wichtig sind. Wir haben es geschafft, über 90 Prozent des Tumors zu entfernen, einschließlich aller Bereiche, in denen aggressive Aktivitäten vermutet werden und haben dabei die volle Funktion ihrer linken Hand erhalten", so Professor Keyoumars Ashkan, der die junge Frau operierte.