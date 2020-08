Video: Druckwelle fegt durch Kirche - Priester anwesend

Nach der gewaltigen Explosion in Beirut tauchte ein Video einer Überwachungskamera auf. Kurz nach einer Messe bekommen der Priester und die Gläubigen die Druckwelle zu spüren.

Alle anwesenden Personen flüchteten - verletzt wurde in der Kirche niemand. Das Glaubenshaus wurde jedoch durch die Druckwelle der Explosion am Hafen beschädigt.

Tierschützer suchen Haustiere

Unterdessen versuchen auch Tierschützer in der libanesischen Hauptstadt, vermisste Haustiere wieder mit ihren Besitzern zu vereinen, wie die APA berichtet. Knapp 80 Tiere seien seit Beginn der Suche an ihre Besitzer zurückgegeben worden, sagte der Leiter der Tierschutzorganisation Animals Lebanon, Jason Mier, der Deutschen Presse-Agentur (DPA) am Montag.