Video: Blinde Passagiere in Vorarlberger Lkw

Seit Montagabend kursiert in den sozialen Netzwerken ein Video. Darauf zu sehen: Im Rahmen einer Polizeikontrolle werden mehrere blinde Passagiere aus einem Vorarlberger Lkw geholt.

In dem gut einminütigen Handyvideo sieht man den Lkw der Spedition Braun aus Lauterach in einer Halle. Über eine Leiter steigen mehrere Männer aus dem Frachtraum des Fahrzeuges. Neben der Kamera sind Beamte mit einem Polizeihund, entlang der Wand reihen sich die gut zehn blinde Passagiere auf.

Kontrolle scheinbar in Rumänien

Spedition will sich nicht äußern

Jene Person, die es am Montagabend auf Facebook hochlud, gibt gegenüber VOL.AT an, das Video aus einer Chatgruppe zu haben. Inzwischen wurde das Video aus dem Netzwerk entfernt, in den 13 Stunden in denen es online war wurde es über 450-mal geteilt und weitergeleitet. Braun war für VOL.AT nicht für ein Statement zu erreichen.