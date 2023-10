VFV-Cup: Elferkrimi in Nenzing und Sulz - Aufsteiger für Viertelfinale fix

Zwei Teilnehmer für das 48. Uniqa VFV Cup Viertelfinale der Herren werden noch gesucht und ermittelt. Je zwei Vereine aus der Regionalliga West mit Hohenems und Röthis und der beiden VN.at Eliteligaklubs aus dem Bregenzerwald Alberschwende und Egg sowie der Vorarlbergliga-Spitzenreiter Feldkirch und das Sensationsteam aus der Landesliga, FC Renault Malin Sulz haben das Ticket für die Runde der besten acht Mannschaften im heimischen Pokalbewerb fix in der Tasche. Jedes Jahr gibt es im Vorarlberger Pokal ein Überraschungsteam. In dieser Auflage heißt die Sensations-Elf Sulz. Die Vorderländer mit Trainer Marco Bickel haben nach Ludesch (3:0-VL) nun mit Regionalligaklub SCR Altach Juniors einen sechsfachen Cupsieger aus dem laufenden Bewerb geschossen. Erst der zehnte Strafstoß entschied im Elfmeterkrimi zugunsten des Underdog. Bei Sulz vergab nur Mathias Pointner im Elferdrama, bei Altach II brachten Ruben Casado und Mohamed Quedraogo den Ball aus elf Metern nicht im gegnerischen Tor unter. Dabei führte Altach II nach 50 Minuten mit 3:1 und brachte eine komfortable Führung nicht über die reguläre Spielzeit. Lukas Cesa traf für Sulz in der 95. Minute zum 3:3 und rettete den Hausherrn ins Elfmeterschießen. Ein Elferkrimi bot sich auch im Duell von Nenzing (Eliteliga) und Hohenems. Nach torlosen 90 Minuten gewann Ems mit 3:2 und war die glücklichere Truppe. Bei Nenzing vergaben Eric Weixlbaumer, Resul Alkun und Lucas Pascasio den Strafstoß, Hohenems Kapitän Tim Wolfgang und Torjäger Valdir konnten den Elfer ebenfalls nicht verwerten. Egg gewann mit viel Mühe im Wälderderby in Au (1. LK) vor 500 Fans mit 3:1. Erst in der 93. Minute gelang Jonas Meusburger der dritte Treffer für Egg. Das Duell der Altach Legenden zwischen Oliver Schnellrieder (Feldkirch Trainer) und Alexander Guem (Koblach Interimscoach) entschied Ersterer für sich. Feldkirch setzte sich im Oberlandderby gegen Koblach mit 4:2 durch und machte sich das Leben selbst bis zum Schlusspfiff schwer.