VFV-Cup, Achtelfinale: FC Lustenau gegen Rankweil im Liveticker

Der letzte Teilnehmer für das Viertelfinale wird heute ermittelt.

Der Liveticker vom Spiel FC Lustenau vs Rankweil

Im Stadion an der Holzstraße wird heute um 17.30 Uhr im Spiel des VN.at Eliteliga Tabellenachten FC Lustenau 1907 und dem Regionalliga West Tabellenschlusslicht RW Rankweil das letzte Ticket für das 48. Uniqa VFV Cup, Viertelfinale vergeben. Der älteste Fußballklub Vorarlbergs hat schon neun Mal die so begehrte Trophäe im landesweiten Pokal in die Höhe stemmen dürfen, aber auch die Rankweiler konnten vor 18 Jahren den Vorarlberger Cup gewinnen. Mit elf Treffern hat Simon Lukas Grabherr mehr als fünfzig Prozent aller bisher geschossenen Tore in der Meisterschaft für den FC Lustenau geschossen. Der 28-jährige Vollstrecker zog sich im letzten Spiel gegen Admira Dornbirn (2:3) in einem Zweikampf einen Achillessehnenriss zu und fällt mehrere Monate aus. Ein herber Dämpfer für die Schützlinge von Trainer Philipp Hagspiel. Allerdings muss Rankweil mit Abwehrchef Andreas Malin (Leiste) einen ganz wichtigen Leistungsträger ersetzen. Zudem sind Thomas Beiter und Lukas Lampert (beide gesundheitliche Probleme) bei den Rot-Weißen fraglich. Rankweil will nach der enttäuschenden Saison in der Meisterschaft nun im Cup sich wenigstens gut präsentieren. Im Viertelfinale heißt der Gegner von FC Lustenau 1907 oder Rankweil dann auswärts der Vorarlbergliga Tabellenzweite FC Dornbirn Juniors.