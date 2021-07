1:1! Hohenems und Bregenz teilen sich die Punkte

Das Topspiel in der VN.at Eliteliga Vorarlberg sah vor 1000 Zuschauern keinen Sieger.

Der Liveticker mit Daten und Videos vom Spiel Hohenems vs Bregenz

Irgendwann in den nächsten Jahren wird der VfB Hohenems und auch SW Bregenz, wenn man vor dem Saisonstart den Worten und Taten der Verantwortlichen der beiden Traditionsvereine aus Vorarlberg glauben kann, in der 2. Liga spielen. Der Abschluss des ersten Spieltag in der VN.at Eliteliga Vorarlberg verspricht ein wahres Fußballfest und ein Leckerbissen auf allen Ebenen zu werden.

Im Hohenemser Herrenriedstadion trifft der Topfavorit VfB Hohenems mit 19 Meisterschaftsspielen in Folge ohne Niederlage auf das neuformierte SW Bregenz. Die stärkste Liga Vorarlbergs kommt zum Saisonstart in den Genuss von zwei spielstarken Teams. Bereits vor dem Anpfiff stehen die Vorzeichen auf beste Werbung für den Amateurfußball in Vorarlberg. Viele bärenstarke Einzelspieler in beiden Reihen sollten für neunzig fußballerische Qualität auf dem grünen Rasen bieten. Zudem haben sich Hohenems (7:0 gegen Fügen) und SW Bregenz (5:1 gegen Vöcklamarkt) im ÖFB Cup so richtig gehend warm geschossen. „Unser Vorteil und Pluspunkt könnte der Heimvorteil und die eingespielte Truppe am Ende ausmachen. Doch Bregenz hat viel individiuelle Qualität und auch meine Mannschaft hat viel sehr Gutes auf der Habenseite. Zudem können wir mit dem großen Druck des Favoriten gut damit umgehen“, sagt Hohenems Trainer Goran Milovanovic-Sohm.