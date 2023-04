VfB Bezau beendet die Erfolgsserie von Alberschwende

Kein Amateurklub im Unterhaus ohne Niederlage.

Seit diesem Spieltag gibt es im Vorarlberger Amateurfußball kein Verein mehr ohne Niederlage. 22 (!) Meisterschaftsspiele in Folge blieb FC Alberschwende unbesiegt. Jetzt hat es auch die Erfolgs-Elf von Coach Rene Fink erwischt. Im Wälderderby in Bezau vor 600 Zuschauern verlor Alberschwende mit 1:2. Murat Bekar mit seinem Doppelpack (24./72.) sorgte für das Ende der Erfolgsserie der Alberschwender. Nach dem Sensationssieg gegen Lochau (3:1) vor einer Woche ist Bezau ohne die verletzten Torgaranten Julian Erhart und Thomas Pineiro nun erneut der „Riesentöter“ gewesen. Der Sieg von Bezau gegen Alberschwende brachte auch einen Führungswechsel in der Vorarlbergliga. Lochau übernahm dank dem 3:0-Heimsieg im Bodenseederby gegen Fußach die Tabellenspitze, Alberschwende ist punktgleich Zweiter. Ein wahrer Glücksgriff ist für den Tabellendritten Hörbranz die Verpflichtung von Goalgetter Julian Rupp. Im Winter von Höchst nach Hörbranz gewechselt schießt er die Leiblachtaler von Sieg zu Sieg. Acht Treffer im Frühjahr in den bisherigen vier Partien gehen auf das Konto des „Bomber“. Im Duell der Torschützenwertung liegt Rupp mit 27 Toren zwei Treffer hinter dem Führenden Esref Demircan. Demircan war auch der Matchwinner für Nenzing beim 2:1-Heimsieg gegen Höchst. Zum zweiten Mal hat der FC Lustenau das Ortsduell gegen Austria Lustenau Amateure mit demselben Ergebnis von 2:1 gewonnen und das Siegtor fiel wieder erst durch Markus König in der Nachspielzeit. Knapp 1000 Zuschauer sahen im „Holz“ ein packendes, prestigeträchtiges Derby. Hard erreicht in Andelsbuch ein torloses Remis und ist Vierter in der Reihung.