VEU peilt Zuschauerrekord an: Jetzt Tickets gewinnen!

Bei der VEU steht im neuen Jahr ein Rekordversuch in der AHL an: 5.000 Besucher sollen am 2. Jänner zum Derby gegen den EHC Lustenau in der Halle sein.

Werde Teil des Rekordversuchs und trage zur Derby-Stimmung in der Vorarlberghalle bei. Mit den Ländlepunkten kannst du dir sofort ein Kombi-Ticket für Versuch den Zuschauerrekord in der AHL nach Feldkirch zu holen, plus zwei weitere Spiele, gewinnen.

Das Kombi-Ticket ist gültig für die Partie gegen den EHC Lustenau am 2. Jänner, das Match am 4. Jänner gegen den EK Zeller Eisbären und das Spiel am 6. Jänner gegen SHC Fassa Falcons.

Mit deinen Ländlepunkten kannst du Tickets gewinnen! Wie?

Mit einem Klick auf das gelbe Symbol, das sich auf jeder VOL.AT-Seite rechts oben befindet, gelangst du auf die Ländlepunkte-Übersichtsseite mit unseren Prämien und Gewinnspielen. Noch einfacher geht's mit dem unteren Button. Viel Glück!