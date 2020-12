VEU Feldkirch und Wälder kämpfen um die AHL-Vorherrschaft

Im spannungsgeladenen Ländlederby könnten die Legionäre Jakob Stukel oder Roberts Lipsbergs das Prestigeduell entscheiden. VOL.AT tickert live.

Der Liveticker mit Daten, Fotos vom Spiel VEU Feldkirch vs EC B-Wald

Mit sechs Siegen am Stück hat der EC Bregenzerwald aktuell die längste Siegesserie in der AHL. Damit liegt der ECB auf Rang fünf, in Vorarlberg ist die Mannschaft von Headcoach Markus Juurikkala sogar die Nummer eins. Am Stefanitag spielt Bregenzerwald bei der VEU Feldkirch, wo alle acht Auftritte in der Alps Hockey League bislang verloren wurden. Die siebtplatzierte VEU hat am Dienstag mit einem Derby-Auswärtssieg in Lustenau Selbstvertrauen getankt. Die Lampert-Truppe konnte fünf von sieben Heimspielen in dieser Saison gewinnen – das R2P-Heimspiel gegen Bregenzerwald sogar mit 8:1. Mit 30 Punkten aus 13 Partien führt VEU-Stürmer Jakob Stukel die Scorerwertung an.