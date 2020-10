VEU Feldkirch muss gegen EHC Lustenau Rückstand wettmachen

Nach der 3:4-Auswärtsniederlage in Lustenau braucht die VEU Feldkirch im ewigen Klassiker einen Erfolg, um drei Punkte zu holen

Der Liveticker mit Fotos, Videos vom Spiel VEU Feldkirch vs EHC Lustenau

Die VEU Feldkirch muss auf die knappe Niederlage in Lustenau die passende Antwort finden, will man auch aus der zweiten Return to Play Runde Punkte mitnehmen.

Natürlich gelten die strengen Coronavorschriften unverändert. Mundnasenschutz ist beim bewegen in der Halle zu tragen. Regelmäßiges Händewaschen und desinfizieren ist wichtig. Die Gastronomie ist geöffnet. Speisen und Getränke dürfen aber ausschließlich am eigenen Sitzplatz konsumiert werden.

Do, 15.10.2020, 19:30 Uhr: VEU Feldkirch – EHC Lustenau

Referees: RUETZ, SCHAUER, HUBER, MARTIN

Der EHC Lustenau geht mit einem 4:3-Vorsprung aus dem Hinspiel in das Rückspiel des ersten großen Vorarlberderbys der Saison gegen die VEU Feldkirch. Mann des Spiels des EHC war Frederik Rasmussen, der drei der vier Tore erzielte. Für Feldkirch war es die zweite 3:4-Niederlage am Stück. Lustenau konnte saisonübergreifend zum bereits sechsten Mal in Folge über einen Sieg jubeln. Im direkten Duell war es der siebente Derby-Erfolg des EHC über die VEU.