VEU Feldkirch ist gegen EC Bregenzerwald nur Außenseiter

Im Geister-Derby ohne Publikum trifft die Lampert-Truppe auf die starken Wälder. VOL.at tickert aus dem Stadion.

Der Liveticker mit Videos, Fotos, Fakten vom Spiel Feldkirch - Bwald

Der Tabellenvorletzte Bemer VEU Feldkirch trifft auf den Neunten EC Bregenzerwald. Die Wälder haben dreimal mehr Punkte auf dem Konto als die Feldkircher. Die Wälder liegen im Mittelfeld der Liga, haben aber bereits 28 Punkte auf dem Konto und der Abstand zu den Top 6 beträgt nur wenige Zähler. Einen Löwenanteil am Erfolg der Wälder hat die erste Linie der Tiger. Die Toplinie mit den Legionären Lipsberg, Lehtonen, Nyqvist, Hyppä und dem Dornbirner Julian Metzler hat alleine 90 Punkte in den bisherigen Spielen gutgeschrieben bekommen. Im Powerplay und in der Scoringeffizienz ist der ECB eines der besten Teams der Liga. Es gilt also auch gegen den Lokalrivalen von der Strafbank fern zu bleiben.