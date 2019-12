VEU Feldkirch hat gegen EHC Lustenau eine Rechnung offen

Spannung vor dem ewigen Klassiker im Vorarlberger Eishockey

Zum dritten Mal in dieser Saison treffen die Lustenauer Löwen und die VEU Feldkirch am Donnerstag aufeinander - zum zweiten Mal innerhalb der österreichischen Meisterschaft. Beide Mannschaften konnten bis jetzt jeweils einen Heimsieg feiern. In Feldkirch setzte sich die VEU im Rahmen der ÖM 3:2 nach Penalty durch und in Lustenau dominierte der EHC im Rahmen der AHL beim 7:3 klar. Die Österreichische Meisterschaft führt Lustenau momentan mit einem Punkt Vorsprung an. Auch in der AHL Tabelle sind die beiden Vereine Nachbarn. Lustenau liegt dabei mit drei Punkten Vorsprung -bei einem Spiel mehr- auf dem fünften Platz, Feldkirch auf dem Sechsten. Diese beiden Tabellen zeigen, wie ähnlich die Kaderqualität der beiden Teams ist. Hier entscheidet die Tagesverfassung über Sieg oder Niederlage.