VEU Feldkirch gewinnt Derby gegen Dornbirn

Die VEU Feldkirch lud gegen den Dornbirner EC zum Ländle-Derby. Das erste Aufeinandertreffen hatten die Montfortstädter vor knapp zwei Wochen klar mit 10:3 für sich entschieden. Dieses Mal zeigten die Bulldogs Zähne und hielten im ersten Drittel voll dagegen. Mehr noch: Die Dornbirner gingen knapp vor Ende des Abschnittes sogar in Führung: Tiziano Butteri erzielte 31 Sekunden vor der Sirene das 1:0 für die Gäste (20.).

Auch im zweiten Drittel spielte das junge Team von Head Coach Pavel Takac munter drauf los und legte nach: Nach Treffern von Maid Meduseljac (23.) und Ricardo Bell (27.) lagen die Gäste sensationell mit 3:0 voran. Der erste Sieg für die Dornbirner ausgerechnet in einem Derby schien zu diesem Zeitpunkt im Bereich des Möglichen zu sein. Doch mit dem schnellen 1:3 durch Joonatan Kyllönen nur knapp eineinhalb Minuten später startete die VEU eine famose Aufholjagd (28.). Mit einem Doppelschlag durch Philip Metzler (30.) und Yannik Wiedner (30.) innerhalb von 40 Sekunden schafften die Feldkircher noch vor Halbzeit der Partie den 3:3-Ausgleich. Noch im zweiten Abschnitt führte die VEU erstmals, Alessandro Togni ließ die Fans in der Vorarlberghalle mit dem 4:3 jubeln (37.). Im letzten Abschnitt zog das Team von Head Coach Lars Foder davon: Lukas Göggel erzielte das 5:3 (45.), Yannik Wiedner sorgte mit dem 6:3 in Überzahl für die Entscheidung (47.), ehe Alessandro Togni knapp zwei Minuten vor dem Ende den 7:3-Endstand für die VEU herstellte (59.).