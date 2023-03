Verwechslungsgefahr: Der Bärlauch und seine giftigen Kollegen

Aufmerksame Spaziergänger haben ihn sicher schon entdeck: den Bärlauch. Er schießt bereits an vielen Stellen in Hülle und Fülle aus dem Boden. Doch Vorsicht ist geboten!

"Bärlauch ist noch immer ein heikles Thema und man kann nicht oft genug auf die Verwechslungsgefahr mit den giftigen Maiglöckchen, Herbstzeitlosen und dem Aronstab hinweisen", sagt Klaus Zimmermann von der Inatura in Dornbirn. Bärlauch ist als Küchenkraut in den letzten Jahren sehr modern geworden. Damit steige auch das Risiko, so der Fachmann. Deshalb heißt es bei der Ernte achtsam sein.