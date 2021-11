"Verurteilen heimtückische Attacken mit K.O.-Tropfen"

Beim Maturaball der HLW Rankweil soll es offenbar zu mehreren Vorfällen mit K.O.-Tropfen gekommen sein. Das Festspielhaus Bregenz verurteilt solche Taten auf das Schärfste.

"Wir werden außerdem überlegen, was wir in Zukunft machen können, um solche Dinge zu unterbinden – auch für kommende Schulbälle, die bei uns stattfinden. Wir haben eine klare Haltung zu diesem Thema und finden solche Taten unakzeptabel", so Stübe. "Wer bei einer Veranstaltung bei uns im Haus etwas beobachtet kann sich jederzeit auch gerne an unser Personal wenden. Wir haben geschulte Mitarbeiter für solche Fälle, auch die Securitys, die bei unseren Veranstaltungen mitwirken, können in so einer Situation eingreifen. Bitte gebt uns sofort Bescheid, wenn ihr etwas Seltsames beobachtet, dann können wir schneller reagieren."