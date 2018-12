Verteidigungsminister erhält Anfrage zu MILF

Bundesrätin Dr. Ewa Dziedzic hat eine parlamentarische Anfrage an Verteidigungsminister Kunasek (FPÖ) betreffend "Zuneigung zu MILF" gestellt.

Unter anderem will Dziedzic in der Anfrage wissen welchen Beitrag zu geistigen Landesverteidung MILF leistet, und in welcher Form und Ausmaß das österreichische Bundesheer unterstützt.

Ewa Dziedzic, Mitglied des Bundesrates ohne Fraktion und Grüne Bezirksrätin in Wien-Brigittenau, will in ihrer Anfrage in Erfahrung bringen o die Angaben des Vereins zutreffen, welcher Beitrag zur geistigen Landesverteidigung geleistet werde und welche Rolle Veröffentlichungen von Vereinspräsident Brigadier i.R. Puntigam in rechtsextremen Medien dabei spielen. Außerdem fordert sie in ihrer Anfrage in diversen Punkten Informationen darüber welche Unterstützung dem Verein von Seiten des Bundesheeres bisher gewährt wurde und welche Kosten dadurch angefallen seien.