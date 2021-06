Verteidiger Patrick Ratz kehrt in die Rheinhalle zurück

Nach einigen Vertragsverlängerungen meldet der EHC Lustenau die erste Neuverpflichtung.

Der 28-jährige gebürtige Villacher Patrick Ratz kehrt zurück zum EHC Lustenau und verstärkt in der kommenden Saison die Abwehr der Sticker. Mit Lustenau verbindet Patrick schöne Erinnerungen. Schon in der Saison 2014/15 schnürte er die Schlittschuhe für den EHC Lustenau und konnte über den Meistertitel in der INL jubeln.

Der solide Verteidiger verbrachte seine Jugendjahre beim ESC Steindorf bzw. beim Villacher SV, ehe er in der Saison 2013/14 nach Feldkirch wechselte. Nur eine Saison später lief er für den EHC Lustenau auf und erreichte auf Anhieb den Meisterpokal in der INL. Nach einem Jahr in Zell am See kehrte er zur VEU Feldkirch zurück. Dort spielte er in den vergangenen fünf Saisonen und entwickelte sich zu einem verlässlichen Abwehrspieler.