Versuchter Raub in Schruns - Drei Verdächtige in Haft

Ein versuchter Drogendeal in Schruns gipfelte vergangene Woche in versuchten Raub und eine Attacke mit einem Baseballschläger.

Am Donnerstag, den 20.08.2020, gegen 17:30 Uhr trafen sich ein 23-jähriger Vandanser und ein 17-jähriger Bursche aus dem Silbertal am Bahnhof Schruns mit einem 23-jährigen afghanischen Staatsangehörigen, um einen Suchtgiftdeal abzuwickeln.

Mit Baseballschläger attackiert

Der Vandanser wollte zusammen mit dem 17-Jährigen gestrecktes Suchtgift verkaufen. Der potenzielle Käufer bemerkte aber die mindere Qualität des Suchtgiftes. Daraufhin verweigerte er die Bezahlung der Ware und wollte diese auch nicht mehr zurückgeben. Die beiden Verkäufer verständigten einen Bekannten aus Schruns. Dieser rückt mit einem Baseballschläger bewaffnet am Übergabeort an. Daraufhin ergriff der afghanische Staatsbürger die Flucht. Die drei Burschen verfolgten den Flüchtenden und es kam in weiterer Folge zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Dabei wurde der Afghane durch einen Schlag mit dem Baseballschläger am Knie verletzt. Kurz darauf gingen Passanten dazwischen, woraufhin alle Beteiligten vom Tatort flüchteten.