Verstappen will seine Rekord-Saison nochmals krönen

Max Verstappen will mit einem Sieg im Finale von Abu Dhabi seine überragende Formel-1-Saison gebührend beenden.

Gewinnt der 26 Jahre alte Niederländer an diesem Sonntag (14.00 Uhr/MEZ) auch das letzte Rennen 2023, überholt er mit seinem 54. Karrieresieg in der ewigen Bestenliste den deutschen Ex-Piloten Sebastian Vettel. Es wäre zudem Verstappens 19. Erfolg im 22. Grand Prix in diesem Jahr.