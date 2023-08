Max Verstappen will den Rekord von neun Siegen in Serie von Sebastian Vettel einstellen.

Verstappen will beim Heimrennen Vettel-Rekord einstellen

Max Verstappen will an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky) den Rekord von neun Siegen in Serie von Sebastian Vettel einstellen.

Der zweimalige Formel-1-Weltmeister sicherte sich dafür die Pole Position beim Großen Preis der Niederlande. 2021 und 2022 gewann Verstappen im Red Bull sein Heimrennen jeweils vom ersten Startplatz aus. Alles andere als der Sieg-Hattrick auf dem Dünenkurs wäre eine Überraschung.

Neben Verstappen wird Lando Norris im McLaren in der ersten Startreihe stehen. Dritter in der Qualifikation am Samstag wurde George Russell im Mercedes, Vierter Alexander Albon im Williams. Nico Hülkenberg kam im Haas nicht über Platz 15 hinaus. Letzter wurde Debütant Liam Lawson im Alpha Tauri. Der 21 Jahre alte Neuseeländer ersetzt beim ersten Grand Prix nach der Sommerpause den 34 Jahre alten Australier Daniel Ricciardo, der bei einem Unfall im Freitagstraining eine Fraktur des linken Mittelhandknochens erlitten hatte.

