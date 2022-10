Verstappen siegt in Mexiko und holt sich den Rekord

Max Verstappen jubelte beim GP von Mexiko über den 14. Saisonsieg, der ihn zum alleinigen Rekordhalter macht. Hamilton und Perez vervollständigten das Podest.

Nach der überragenden Pole-Position ging der alte und neue Weltmeister Max Verstappen im Red Bull heute als Favorit in den Grand Prix von Mexiko. Dahinter hofften die beiden Mercedes-Piloten Russel und Hamilton auf eine Überraschung. Lokalmatador Sergion Perez ging von Rang vier aus ins Rennen. Während Verstappen nach dem Start trotz der langen Gerade vor der ersten Kurve an der Spitze blieb, zogen dahinter Hamilton und Perez an Russel vorbei.