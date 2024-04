Verstappen peilt ersten China-Sieg an

Favorit Max Verstappen startet an diesem Sonntag von der Pole Position in den Großen Preis von China.

Bei dem Comeback der Formel 1 nach fünf Jahren coronabedingter Pause will der dreimalige Weltmeister sein bisheriges Wochenende auf dem Shanghai International Circuit mit dem Sieg krönen.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat am Samstag das erste Sprintrennen der Saison vor dem Großen Preis von China gewonnen. Der von Platz vier gestartete Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden setzte sich nach einer Aufholjagd im kurzen Rennen über 19 Runden in Shanghai klar vor Lewis Hamilton im Mercedes und Sergio Perez im zweiten Red Bull durch. Wenig später sicherte sich Verstappen im Qualifying auch die Pole Position für den Grand Prix am Sonntag (9.00/ServusTV, Sky).