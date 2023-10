Verstappen holt sich in Texas den 50. Karriere-Erfolg

Max Verstappen jubelte beim Grand Prix der USA von Startplatz sechs aus über den 15. Saisonsieg vor Lewis Hamilton und Lando Norris.

Nach dem gestrigen Sieg im Sprint des GP der USA in Austin musste der alte und neue Weltmeister Max Verstappen nach der verpatzten Qualifikation heute vom sechsten Startplatz ins Rennen. Von der Poleposition startete Charles Leclerc im Ferrari. Dieser musste die Position an der Spitze bereits in der ersten Kurve abgeben, als Norris die Führung übernahm. Dahinter zog Hamilton rasch an Leclerc vorbei und setzte sich auf den zweiten Rang. Verstappen machte ebenfalls Platz um Platz gut und folgte bald auf Rang drei.