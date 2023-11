Verstappen holt sich in Brasilien den nächsten Sieg

Max Verstappen holte sich souverän den Sieg beim GP von Brasilien vor Lando Norris und Fernando Alonso.

Nach dem gestrigen Sieg im Sprint von Sao Paulo ging der alte und neue Weltmeister Max Verstappen auch heute als großer Favorit in den Grand Prix von Brasilien. Und der Niederländer kam am Start sehr gut weg und verteidigte die Spitze. Da es im hinteren Feld aber eine größere Kollission zwischen Magnussen, Albon und Hülkenberg gab, folgte rasch das Safety Car und kurz darauf die Rote Flagge. Auch nach dem Restart blieb Verstappen souverän vor Norris und Alonso an der Spitze. Dahinter setzte sich Perez dank guter Überholmanöver vor die Mercedes-Piloten Hamilton und Russel.

In den weiteren Runden änderte sich an der Spitze nichts. Verstappen drehte souverän seine Runden und auch Norris war heute ohne weitere Konkurrenz. Dahinter kämpfte sich Perez an Alonso heran, tat sich aber sehr schwer, vorbei zu kommen. Enttäuschend lief das Rennen für die Mercedes Piloten: Während Hamilton am Ende nur auf Rang acht kam, sah Russel das Ziel nicht.