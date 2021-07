Verstappen holt Pole in Spielberg

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat sich auch für den zweiten Grand Prix der Formel 1 in Spielberg die Poleposition gesichert.

Der Sieger der Vorwoche fuhr am Samstag im Qualifying in 1:03,720 Minuten aber nur hauchdünn vor McLaren-Überraschungsmann Lando Norris (+0,048 Sek.) Bestzeit. Aus der zweiten Reihe starten am Sonntag (15.00 Uhr) Verstappens Teamkollege Sergio Perez (0,270) und Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes (0,294).

Verstappen peilt fünften Saisonsieg an

Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil wurde Fünfter (0,329). Für WM-Spitzenreiter Verstappen ist es die insgesamt siebente Pole seiner Karriere, die vierte heuer sowie die dritte in Serie. Vergangene Woche hatte Verstappen in der Steiermark einen souveränen Start-Ziel-Sieg gefeiert. Am Sonntag geht der Niederländer vor erneut zahlreichen Oranje-Fans auf seinen 15. GP-Erfolg los, es wäre sein fünfter in diesem Jahr beziehungsweise der dritte hintereinander.