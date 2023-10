Verstappen holt ersten Sieg als Weltmeister

Max Verstappen holte sich den Sieg beim GP von Katar vor Sprint-Sieger Oscar Piastri und Lando Norris.

Nachdem sich Max Verstappen mit dem zweiten Platz im gestrigen Sprint frühzeitig seinen 3. Weltmeister-Titel sicherte, wollte der Niederländer - der von der Pole-Position ins Rennen ging - heute in Katar unbedingt den Sieg. Der Start hatte es gleich in sich und einmal mehr standen die Mercedes-Piloten im Mittelpunkt. Denn während Verstappen seinen ersten Rang verteidigen konnte, touchierten sich Hamilton und Russel, wodurch Hamilton sein Rennen beenden musste und Russel weit zurück fiel. Mercedes verschenkte dadurch wichtige Punkte im Kampf um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung.