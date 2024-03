Verstappen gibt den Speed vor - Das Jeddah-Qualifying im Liveticker

Weltmeister Max Verstappen hat sich im Abschlusstraining der Formel 1 vor dem Großen Preis von Saudi-Arabien die Bestzeit gesichert. Damit ist der Niederländer in Diensten von Red Bull auch wieder der Favorit für das Qualifying.

Verstappen war in seinem Red Bull am Freitag in Dschidda 0,196 Sekunden schneller als Charles Leclerc im Ferrari.