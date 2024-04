Verstappen gewinnt erstmals in China

Weltmeister Max Verstappen hat erstmals in der Formel 1 beim Großen Preis von China triumphiert und im fünften Rennen seinen vierten Saisonsieg gefeiert.

Der niederländische Red-Bull-Pilot gewann am Sonntag nach dem Sprint tags zuvor auch den Grand Prix überlegen und durfte sich über ein perfektes Wochenende in Shanghai freuen.

In der WM-Wertung baute Verstappen (110 Punkte) mit dem insgesamt 58. GP-Sieg seinen Vorsprung auf Perez (85) auf 25 Punkte aus. Dahinter liegen die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc (76) und Carlos Sainz (69), die Vierter und Fünfter wurden. In zwei Wochen gastiert die Königsklasse des Motorsports in Miami, ehe es erstmals in der Rekordsaison mit 24 Rennen nach Europa geht.