Verstappen gewann verkürzten Japan-GP nach Regenpause

Max Verstappen hat den wegen starken Regens verkürzten Großen Preis von Japan gewonnen, sich wegen reduzierter Punktevergabe aber noch nicht vorzeitig erneut zum Formel-1-Weltmeister gekrönt.

Der Red-Bull-Pilot triumphierte am Sonntag nach zweistündiger Unterbrechung erstmals in Suzuka vor seinem Ferrari-Rivalen Charles Leclerc und Sergio Perez im zweiten Red Bull. Da weniger als 75 Prozent der Renndistanz absolviert wurden, gab es nicht die volle Anzahl an WM-Punkten.

Nächste Titelchance in zwei Wochen

In zwei Wochen hat der 25-jährige Niederländer in den USA die nächste Gelegenheit, seinen Titel frühzeitig erfolgreich zu verteidigen. Nach dem Rennen in Austin stehen noch die Stationen Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi auf dem Programm. Im WM-Ranking liegt Verstappen weiter komfortabel vor Leclerc und Perez. Der Titelverteidiger hat weiter alles in eigener Hand, um seine zweite Weltmeisterschaft zu fixieren. Das Comeback in Japan - 2020 und 2021 wurden die Rennen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt - wurde allerdings von einem Vorfall mit einem zu früh auf die Strecke gefahrenen Bergungsfahrzeug überschattet.