Verstappen führt in Saudi-Arabien nächsten Red Bull Doppelsieg an

Max Verstappen war auch in Dschidda eine Klasse für sich und siegte vor Sergio Perez und Charles Leclerc.

Nach dem erfolgreichen Auftakt ging Weltmeister Max Verstappen auch beim GP von Saudi-Arabien als klarer Favorit von der Poleposition ins Rennen. Dahinter startete Charles Leclerc im Ferrari vor Vorjahrssieger Sergio Perez. Wie schon beim Auftaktrennen in Bahrain setzte sich Verstappen von Beginn weg ab und war nicht zu bremsen. Dahinter behielt Leclerc zunächst noch die Oberhand gegen Perez. Als der Mexikaner in einer Safety-Car Phase noch eine 5-Sekunden-Strafe bekam, sah es für Leclerc im Ferrari noch besser aus. Doch der zweite Red Bull Pilot ließ sich davon nicht irritieren und holte am Ende sich auch heute den zweiten Platz. Leclerc vervollständigte das Podest.