Verstappen fixiert 100. Sieg des Teams Red Bull Racing

Max Verstappen feierte beim GP von Kanada in Montreal seinen 6. Saisonsieg und holte damit den 100. Sieg von Red Bull Racing. Alonso und Hamilton auf den Rängen zwei und drei.

Nach der 25. Pole Position seiner Karriere ging Weltmeister Max Verstappen als klarer Favorit in den GP von Kanada in Montreal. Am Start verteidigte Verstappen die Führung, während dahinter Hamilton Alonso überholen konnte. In Runde 12 krachte Russell in die Bande und das Safety Car kam auf die Strecke. Nach dem Re-Start blieb Alonso knapp hinter Hamilton, überholte diesen aber in der 22. Runde.

Verstappen ungefährdet

In weiterer Folge kamen die drei Fahrer an der Spitze hintereinander jeweils zum zweiten Mal an die Box - an der Reihenfolge änderte dies jedoch nichts. Verstappen drehte an der Spitze unbeeindruckt seine Runden, während Alonso mit rund 10 Sekunden dahinter seinerseits Lewis Hamilton trotz Problemen mit der Bremse gut in Schach hielt. Am Ende jubelte der WM-Führende über seinen 6. Saisonsieg und den 100. Sieg für das Team Red Bull Racing. Zudem zog Verstappen mit seinem 41. Sieg mit Ayrton Senna gleich.