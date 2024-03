Am Ende stand wieder Verstappen ganz vorne

Verstappen auch in Australien auf Pole Position

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat die Pole Position für den Großen Preis von Australien in Melbourne herausgefahren. Für den Niederländer im Red Bull ist es die dritte Pole in dieser Saison bei ebenso vielen Rennen. Verstappen war am Samstag um 0,270 Sekunden schneller als Herausforderer Charles Sainz im Ferrari. Dritter war Sergio Perez (+0,359) im zweiten Red Bull. Lewis Hamilton verpasste das finale Qualifying-Segment Q3 und kam nur auf den elften Platz.

"Ein bisschen unerwartet heute", sagte Verstappen, der mit der Performance im Q3 zufrieden war. "Beide Runden fühlten sich sehr gut an. Bisher war es ein etwas schwieriges Wochenende." Die Überraschung tue gut, meinte auch Berater Helmut Marko auf ServusTV. Für das Rennen sei er optimistischer als noch am Freitag, sagte der Steirer.

Sainz hatte zuletzt in Saudi-Arabien wegen einer Blinddarmentzündung gefehlt, die operativ behandelt werden musste. "Es waren ein paar harte Wochen, ich lag viele Tage im Bett und habe darauf gewartet, dass ich heute hier sein kann", sagte der Spanier.

"Gestern war ich ein bisschen eingerostet, aber ich fühle mich gut mit dem Auto. Ich werde nicht lügen, ich fühle mich nicht besonders wohl, wenn ich da draußen fahre, aber ich kann es schaffen", ergänzte Sainz, dessen Teamkollege Charles Leclerc nicht über Rang fünf hinaus kam. Der vierte Platz ging an Lando Norris im McLaren.