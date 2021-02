Am 28. Jänner 2021 wurden die Teilnehmer des PGA 24-19 am Bildungszentrum der Sicherheitsexekutive in Feldkirch-Gisingen nach der bestandenen theoretischen Polizeigrundausbildung in die zweite Praxisphase verabschiedet.

Bei der Begrüßung brachte Oberstleutnant Martin Konzett, B.A., als stellvertretender Leiter des BZS Feldkirch-Gisingen zum Ausdruck, dass der bevorstehende Praxisteil ein weiterer interessanter Abschnitt im neuen Berufsleben bilde, die Ausbildung am BZS aber eine wichtige und gute Grundlage für den Exekutivdienst sei. Der stellvertretende Landespolizeidirektor Hofrat Mag. Walter Filzmaier betonte die große Bedeutung der personellen Verstärkung für die Polizei durch die Teilnehmer des PGA 14-19 und wünschte den Kollegen zum Beginn ihres Berufslebens einen guten Start.

32 neue Polizisten

Der Polizeigrundausbildungskurs 24-19 startete am 1. Juni 2019 mit elf Schülerinnen und 21 Schülern, darunter zwei Kollegen und eine Kollegin der Sicherheitswache Bregenz.