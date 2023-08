Verstärkung aus Spanien

Der sympathische 18jährige kommt just aus dem Club, zu dem Ex-Trainer David Carrasco unlängst mit den beiden Wolfurter Jungtalenten Tobias Kirchberger und Elias Mark gewechselt ist.

Fuentes ergänzt das junge Wolfurter Team, als Teamplayer und mit seiner Übersicht möchte er so schnell wie möglich seinen Platz im Team finden und den Hofsteigern helfen, die Saisonziele zu erreichen. Teammanager Emanuel König ist erfreut über den Neuzugang: "Albert brennt richtig auf die neue Herausforderung und kann es kaum erwarten, bis der Trainingsstart in der kommenden Woche erfolgt. Wir sind überzeugt, dass er sehr gut in unser Teamgefügte passt".